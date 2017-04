¿Qué flor es esa?

Las guías de campo siguen siendo materiales muy útiles, sobre todo cuando la conectividad a Internet no está garantizada en muchos de los parajes naturales que circundan el Mare Nostrum. Con la primavera, el polen se encarga de recordar, en especial a alérgicos y asmáticos, que ha llegado la floración. ¿Qué plantas les provocan más alergia o episodios asmáticos? La guía actualizada “Flora del Mediterráneo”, de Ingrid y Peter Schönfelder, es sin duda una buena forma de conocer e identificar tanto la belleza de las flores como, si es el caso, la presencia del origen de sus males primaverales.

Es verdad que en la era digital los naturalistas legos como el que escribe tenemos buenas aplicaciones o páginas web que nos ayudan a reconocer la flora silvestre de nuestro Mediterráneo. Pero, ¿qué hacer cuando se va la cobertura del teléfono móvil? O vuelves a defraudar a tu hijo regresando a tu ignorancia, y con ella a los socorridos y decepcionantes hiperónimos (“Hijo mío, mira que ‘flor’ ”, “Menudo ‘pájaro’ hay en ese ‘árbol’ ”…), o mejor te apañas una guía que valga la pena para disfrutar y aprender sin sorpresas en tu salida al campo.

El ilustre botánico Peter Schönfelder y su esposa, la farmacéutica Ingrid Schönfelder, nos han legado muy buenos materiales en especial de la flora mediterránea y de los endemismos de las Islas Canarias. Sin embargo, era necesaria una actualización como esta nueva guía de “Flora del Mediterráneo” (Lectio Ediciones) en un formato manejable y adecuado para llevar sin problemas en la mochila. Con más de 800 fotografías y una acertada clasificación por colores de la flora, cualquier aficionado a la botánica tendrá en sus manos una utilísima guía con la que al menos distinguir aproximadamente las quinientas especies más habituales de flora en nuestras latitudes.

Es probable que muchos piensen que este tipo de materiales están ya obsoletos. En mi opinión son totalmente complementarios a las aplicaciones para móviles que, ya sean en plataformas cooperativas de ciencia ciudadana como Biodiversidad Virtual (en la que si no sabes qué planta o animal tienes delante simplemente subes la foto y un experto realizará la identificación) u otras opciones generalistas gratuitas como Bioguide o más específicas de flora como FlowerChecker (esta de pago a 0,88€), entre muchas otras, hacen accesible el naturalismo a los más ignorantes.

Y es que en el siglo XXI quien no sale a aprender a la Naturaleza es porque no quiere. Pertréchense bien su mochila, y junto a la cantimplora y el bocadillo no olviden una buena guía de campo, como esta “Flora del Mediterráneo”. El móvil ya cuento que lo llevarán encima, que la gente ya no sabe salir de casa sin él, antes se olvidarán la cantimplora.

Ingrid Schönfelder & Peter Schönfelder (2017). Flora del Mediterráneo. Barcelona: Lectio ediciones / Cossetània Edicions (edición en catalán). 320 páginas.

Prueba la guía gratis aquí.