El enigma del ahora

Cuesta imaginar qué sería de la ciencia y la tecnología actual sin el número cero. El cero configura todo sistema de numeración posicional, de los números enteros a los complejos, y en cualquier base, del binario al hexadecimal tecnológico, tal y como el conjunto vacío fundamenta la teoría de conjuntos. No obstante, el cero no ha estado siempre con nosotros. Los primeros números conocidos no tenían cero. ¿Por qué? Porque pese a nuestra capacidad simbólica tardamos millones de años en descubrir que podíamos conceptualizar la nada. En su póstumo libro Amir Aczel nos legó su viaje íntimo en busca del origen del cero.