La ciencia desde la anécdota

Uno de los pilares de la cultura moderna implica citar correctamente. Los artículos científi cos deben rellenarse de referencias bibliográficas que contextualicen bien toda nueva investigación y que nos demuestren a hombros de qué gigantes nos aupamos. ¡Ep! ¡Un momento! ¿Acabo de citar a Newton con eso de ‘auparse a hombros de gigantes’ o esa comparación era de otro autor? ¿Es una cita auténtica o apócrifa de Newton? La última obra de Carlos Roque Sánchez Gómez pretende aclararnos este tipo de dudas.

Porque no siempre las anécdotas y citas de la historia de la ciencia son auténticas. Hay desde falsas atribuciones hasta fantasiosas invenciones literarias que se han colado incluso en los libros de texto que empollan nuestros estudiantes, o que campan a sus anchas por Internet. Son chascarrillos que, a fuerza de repetirse, la gente cree a pies juntillas. Como sucede en todas las manifestaciones culturales humanas. Quizá Einstein sea el científico que ostente el récord de falsas atribuciones; en las redes normalmente suelen llegarnos rimbombantes frases, citas que yo diría que casi nunca son suyas, aderezadas con su imagen de fondo, cosas de los generadores de memes. Si es sacando la lengua mejor, por cierto.

Por eso es de agradecer el esfuerzo, recopilatorio y didáctico, que ha hecho Carlos Roque Sánchez, en su selección de 100 citas comentadas de ciencia. Si bien es cierto que en Internet tenemos algunas páginas de investigadores sobre citas, Carlos Roque Sánchez ha sabido dar un aire fresco y entretenido a todas sus entradas, en las que el lector, además de aprender algo de historia de la ciencia, despertará sin duda su espíritu crítico y seguramente se animará a indagar algo más en alguna ocasión. Son además un recurso muy útil para docentes.

Así, Carlos Roque Sánchez, nos lleva de tapas en cada una de sus cien sucintas entradas, algunas clásicas como el “Eppur si muove” galileano (¿o no?) o el “Dios no juega a los dados”, otras menos habituales como el “1+1=3” o el “¿Para qué sirve un recién nacido?” de Faraday, todas ellas suculentas y para degustar en cualquier momento. Porque la fuerza de este tipo de obras es tanto la brevedad como el fulgurante recorrido que abarcan, en este caso desde los clásicos griegos del pensamiento científico hasta los oxímoron pseudocientíficos que siembran las redes en pleno siglo XXI.

Y es que suelo toparme con la pseudociencia de forma habitual: en las redes sociales, en el aula a través de mis incautos alumnos y en conversaciones propias o robadas en los bares. Reconozco que entro al trapo, y a veces pierdo soberanamente el tiempo, intentando que la luz de la ciencia ilumine al personal. En algunos casos, en la dialéctica educativa, mis contertulios me sorprenden con citas auténticas de genios que, como buenos humanos, erraron. No obstante, parece que los hay que todavía abundan en aquel error y, aludiendo a la autoridad del que se equivocó, defienden entonces a capa y espada la mayor de las sandeces.

Como cuando Lord Kelvin afirmó que “Los rayos X son un timo”. Pobre Lord Kelvin: una pifia la comete cualquiera y no por eso deja de tener valor su legado. Suerte que con las radiografías todo el que se acerque a un hospital con una fractura puede llevarse unas cuantas evidencias empíricas a casa. Tampoco Fermi supo ver al principio la fisión nuclear, que Ida Noddack sí interpretó correctamente, aunque luego se desquitó construyendo la Chicago-Pile 1, el primer reactor nuclear de la historia.

Los mitos del saber, y la ciencia no es una excepción, se forjan en el anecdotario y las vicisitudes humanas. La realidad y la ficción se mezclan ahora más que nunca, en la era de la información, con la población abrumada e incluso desinformada por la ingente cantidad de datos a su alcance. Necesitamos ciudadanos educados científicamente, con espíritu crítico, capaces de saber si la información a su disposición es cierta o no, y obras como ésta de Carlos Roque Sánchez que nos ayuden a ello, porque “el conocimiento es limitado y la imaginación circunda el mundo”, ya lo dijo Einstein, ¿o no lo dijo?

La obra:

Sánchez Gómez, C.R. (2016). 100 citas comentadas de Ciencia. Barcelona: Lectio Ediciones. 288 páginas. Lee un fragmento gratis en PDF aquí.

Blog de Carlos Roque Sánchez

Sobre investigación de citas (en inglés): http://quoteinvestigator.com/