Baños de bosque. Una propuesta de salud. O cómo un medio ambiente sano nos proporciona una vida sana

T engo el placer de presentaros "Baños de bosque. Una propuesta de salud" de la que he sido el autor gracias a la propuesta de Marta Pahissa, del Instituto DKV de la Vida Saludable. En ella hablo no solo de los beneficios para la salud de darse un baño de bosque, y cómo y dónde hacerlo. También es un compendio de investigaciones científicas y entrevistas con expertos nacionales e internacionales que muestra la relación entre medio ambiente y salud. Una perogrullada que no parece serlo, a tenor del poco cuidado que le damos a la naturaleza: Un medio ambiente sano nos proporciona una vida sana. Y al contrario: al dañar el medio ambiente, dañamos nuestra salud.

Muchas gracias a los expertos que atendieron mi llamada, como Heike Freire, Jose Antonio Corraliza, las investigadoras del ISGlobal de Barcelona, Carmen de Keijzer o Margarita Triguero, o los expertos en baños de bosque, como Alex Gesse, Yoshifumi Miyazaki, Albert Baijet, o Ester Corrales.

La guía se puede descargar aquí.